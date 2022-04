Rubino: “Il pareggio tra il Milan e il Bologna non mi ha sorpreso”

L'ex giocatore Raffaele Rubino si è espresso sulla lotta Scudetto in Serie A. Sentite le sue parole, ma non solo

Redazione Il Milanista

In esclusiva a Tutto Mercato Web Radio ha parlato l'ex giocatore Raffaele Rubino che sulla lotta Scudetto ha detto: “Le tre davanti se la giochreanno fino alla fine, ci possono essere delle soprese ma il Napoli può dar fastidio fino al termine. Se il Milan ha sorpreso per lo 0-0 col bologna? No, come dicevo prima ogni gara da qui alla ine è complicata per tutti".

Su Napoli-Fiorentina del prossimo weekend

“La Fiorentina è in un bel momento, sta sognando qualcosa di grande, sarà il Napoli a non dover sbagliare la partita”. Queste le parole in esclusiva a Tutto Mercato Web Radio dove ha parlato l'ex giocatore Raffaele Rubino.

Anche l'ex rossonero Mario Bortolazzi ha parlato della lotta Scudetto

"Milan? Col Bologna ho visto la gara e gli emiliani hanno fatto un'ottima gara. Il Milan ha avuto varie occasioni, forse non era determinato come in altre gare ma può succedere di pareggiare una partita che pensavi di vincere. Il Milan resta comunque attrezzato e consapevole della sua forza. Leao? Ha grandi potenzialità ancora non espresse al 100%. Durante l'arco della gara si prende qualche pausa che deve invece togliersi. E' l'uomo che può fare la differenza soprattutto nell'uno contro uno". Queste le parole in esclusiva a TMW di Mario Bortolazzi sulla lotta Scudetto e sul Milan.

Massimo Donati ha fatto il punto sul Milan in vista del Torino

A Dazn è intervenuto Massimo Donati, ex giocatore rossonero, il quale sul prossimo impegno del diavolo ha detto: "Per il Milan è una partita fondamentale. Il Torino arriva più sereno e leggero, ma non sottovaluterà l’impegno. La posta in palio sarà molto più alta per il Milan rispetto al Torino". Queste le parole dell'ex calciatore del Milan Massimo Donati in esclusiva a Dazn sul prossimo impegno dei rossoneri contro il Torino di Ivan Juric.