Rrahmani: “Lotta scudetto serratissima fino all’ultima giornata”

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista alla radio ufficiale azzurra dove ha parlato della lotta scudetto.

“Quella dell’Olimpico è stata una vittoria importantissima che delinea una lotta scudetto che sarà serratissima fino all’ultima giornata: forse si possono contare anche Juventus e Atalanta, considerando che i bergamaschi hanno una partita da recuperare”. Al momento, oltre all’Inter, sono Napoli e Milan le favorite per la vittoria del campionato, le due squadre si affronteranno domenica sera. Siamo tranquilli in vista del Milan perché comunque andrà a finire non sarà l’ultima spiaggia. Di sicuro abbiamo addosso ancora la carica che ci ha dato il gol all’ultimo respiro di Fabian Ruiz: con il successo dell’Olimpico abbiamo spazzato via l’amarezza post Cagliari”.