Capitolo rinnovi Milan, Baiocchini : “Ecco il punto in casa rossonera”

L' inviato di Sky, Stefano Baiocchini è intervenuto sulla questione rinnovi in casa Milan. Spiegando l'avanzamento delle trattative.

Il capitolo rinnovi in casa rossonera è un tema sempre caldo ed attuale. Come espressamente dichiarato dal Ds Massara e da Maldini, il Milan vorrebbe chiudere tutte le trattative e contrattazioni per i rinnovi entro fine anno. I rossoneri vorrebbero blindare tutti i loro talenti, per paura di vederli lasciar partire a parametro zero come successo in precedenza con Kessie e Donnarumma. Manuele Baiocchini, inviato di Sky, ha voluto fare il punto sui rinnovi di contratto a Milanello. Ecco le sue parole :" C'è quello di Pioli che è quello più vicino dall' esser firmato.Gli accordi sono stati trovati per un adeguamento del contratto: Pioli andrà a guadagnare circa 3,5 milioni e con i bonus sfiorerebbe i 4 milioni per un estensione di due anni con l'opzione per il terzo."