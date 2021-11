Milan-Buffon: “Donnarumma? Ecco che cosa dico sulla sua scelta”

Gianluigi Buffon, ex portiere bianconero ha voluto esprimere la sua opinione sulla vicenda Donnarumma-Milan

L'ex portiere bianconero Gianluigi Buffon è stato intervistato ai microfoni di Tiki Taka ed ha parlato della scelta di Gigio Donnarumma di lasciare il Milan. Queste sono le parole dell' estremo difensore campione del mondo :" Avevo deciso di smettere a gennaio, ma con il pensiero che se mi avessero chiamato Real, Barcellona o PSG ci avrei pensato. Poi a maggio arrivò l'offerta e mi sembrava stupido non prendere in considerazione la possibilità. Nessuno mi aveva garantito il posto da titolare e anche Gigio ha fatto una scelta più che giustificata. Ora può avere qualche difficoltà ma nell' immediato futuro avrà di sicuro la titolarità".

Il divorzio tra Donnarumma e il Milan è avvenuto il 24 maggio 2021. L' entourage del portiere e la società rossonera non sono riusciti a trovare un'accordo economico e così la società ha deciso di investire sul 25 francese Mike Maignan. Il Milan è riuscita a mettere sul piatto condizioni molto ricche e vantaggiose, ma non considerate all' altezza. Infatti l'assistito di Gigio, ha imposto commissioni da 12 milioni di euro per il rinnovo. Il portiere italiano si è accordato successivamente con il Paris Saint Germain, dopo essere stato protagonista durante i rigori contro l'Inghilterra che hanno consegnato all' Italia la competizione europea. Gigio ha firmato un contratto quinquennale a 12 milioni di euro a stagione.