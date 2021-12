Genoa-Milan, Tassotti: “I rossoneri possono vincere lo scudetto”

Il vice allenatore del Genoa ha parlato in vista della gara contro il Milan. Per lui i rossoneri possono conquistare lo scudetto.

Redazione Il Milanista

Mancano poche ore alla sfida tra Genoa e Milan, in programma alle 20:45 allo stadio Ferraris. Gli uomini di Pioli devo tentare di ottenere i 3 punti su un campo difficile, se vogliono continuare a lottare per lo scudetto. Non c’è più l’opportunità di perdere, dopo i due brutti stop di Firenze e Milano. I partenopei volano in classifica e questa sera potrebbero allungare ancora di più la serie di risultati positivi. D’altra parte gli uomini di Shevchenko sperano in una vittoria, così da allontanarsi dal terz’ultimo posto.

In vista del match contro il Milan, Sky Sport 24 ha intervistato Mauro Tassotti, vice allenatore del Genoa. L’allenatore ha commentando il periodo dei rossoneri: “Non manca tanto al Milan per tornare grande. È da due anni che lotta al vertice della classifica e credo che abbia fatto cose importantissime. L’anno scorso è arrivato col fiato grosso ma a fine stagione vincendo a Bergamo e a Torino ha conquistato la qualificazione in Champions League. Quella è stata la dimostrazione che questa squadra ha una base solida”. Sulle sfide di Champions League ha dichiarato: “Anche in Champions quest’anno ha giocato contro ogni avversario, giocandoselaal meglio. L’ha fatto a Liverpool ma anche con l’Atletico Madrid contro cui ha giocato due splendide partite, nonostante una sconfitta. Deve capire che è una grande squadra, ma penso che il Milan lo sia già per il modo con cui cerca di imporre il proprio gioco”.

Per Tassotti non c’è dubbio sulle reali possibilità del Milan di vincere lo scudetto: “Sono lì da due anni, devono essere bravi a rimanere attaccati e credo che il Milan se lo giocherà fino alle ultime giornate con Napoli e Inter. Sicuramente hanno più chance rispetto alla Champions, dove si devono incastrare una serie di risultati. Il Milan è stato bravo a mantenere aperta la qualificazione, può battere il Liverpool a San Siro dato che in casa non è un avversario facile per nessuno”.