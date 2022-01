Inter: “Ecco il prezzo del biglietto per i tifosi rossoneri”

La società nerazzurra tramite un comunicato ufficiale ha reso noto il prezzo dei biglietti per i rossoneri nel derby della Madonnina.

Dopo due giornate con una capienza massima di 5000 tifosi a causa del picco dei contagi da Covid-19 , gli stadi torneranno a popolarsi. Nel giorno del Derby della Madonnina ritornerà la capienza al 50%, proprio per questo i tifosi delle due squadre stanno correndo ai ripari per garantirsi il posto nello stadio. La società nerazzurra tramite un comunicato ufficiale ha annunciato il prezzo del biglietto per i tifosi rossoneri.

"“La vendita libera dei tagliandi residui inizierà alle ore 10:30 di martedì 1 febbraio esclusivamente online, su inter.it/tickets. Il settore destinato ai tifosi ospiti, secondo anello blu, è riservato ai titolari di tessera del tifoso ‘Cuore Rossonero’. Le modalità di vendita saranno stabilite dalla società AC Milan e rese disponibili sul sito www.acmilan.com. Il prezzo del settore ospiti è di 45 Euro ovvero, come da tradizionale accordo tra le società, lo stesso prezzo applicato alla tifoseria interista in occasione del Derby di andata. Per agevolare le operazioni di afflusso, è richiesto ai tifosi di presentarsi agli ingressi con largo anticipo rispetto al calcio di inizio e si consiglia di esibire il Green Pass rafforzato in formato digitale per velocizzarne la lettura agli ingressi. Si ricorda infine che è obbligatorio l’utilizzo di una mascherina FFP2 per accedere allo stadio”.