Milan, osservatori stabili in Francia; occhi su Adli e non solo

Il Milan è a lavoro per regalare innesti di qualità al proprio tecnico Stefano Pioli. In Francia si monitora Adli e Romain Faivre

Redazione Il Milanista

Il Milan guarda in Francia per cercare talenti cristallini da far definitivamente sbocciare. Come nel caso di Maignan, campione di Ligue 1 con il Lille, ed ormai perno inamovibile rossonero. La società vuole integrare in rosa profili interessanti da mettere a disposizione del mister, per dare una scossa positiva agli ultimi andamenti altalenanti della squadra. La rosa è corta e non sono presenti in squadra giocatori che possano assicurare un turnover sereno.

Un'osservatore rossonero è stato visto in Francia mentre assisteva ad una partita di Ligue 1. E' stato visionato da vicino, Yacine Adli, centrocampista di proprietà del Milan in prestito al Bordeaux. Adli potrebbe fare comodo a Pioli già da gennaio. La mediana non dà troppe sicurezze ed inotre Kessie sarà impegnato in Coppa d'Africa. Massara e Maldini stanno facendo un tentativo di anticipare l'arrivo di Yacine proprio nella prossima sessione invernale di mercato.

Secondo indiscrezioni lo scout rossonero non sarebbe andato in Francia solamente per Adli, infatti nella squadra rivale del Bordeaux, ovvero nello Stade Brestois milita un altro profilo che da mesi interessa alla società milanista. Stiamo parlando di Romain Faivre, esterno offensivo che potrebbe proprio fare al caso dei rossoneri, dato l'infortunio di Rebic. Il 23enne andrebbe a completare l'esterno d'attacco, apportando molta qualità e tecnica. Il calciatore è seguito anche da molti altri club europei e viene valutato dal proprio club intorno ai 20 milioni di euro. Faivre al Milan interessa parecchio e per questo la trattativa sarà intavolata già per gennaio. E' possibile anche che i rossoneri comprino subito il ragazzo e che lo lascino al Brest fino al termine della stagione (Operazione già portata a termine in estate con il Bordeaux per Adli). Il talento del ragazzo è sotto gli occhi di tutti e Massara farà di tutto per non lasciarselo scappare.