Il Milan punta un gioiellino della Premier League in forza al Manchester

Il Milan mette gli occhi su un gioiellino del Manchester United. Si tratta di Jesse Lingard, trequartista molto agile tecnicamente

Il calciatore dopo aver trascorso in prestito la seconda metà della stagione al West Ham è rientrato al Manchester United. I Red Devils continuano a concedere pochissimo spazio al calciatore e la possibilità di un'addio è sempre più concreta. L'inglese vorrebbe lasciare Manchester già nel mercato di gennaio, per approdare in una nuova società e per giocarsi le proprie chance. Il ragazzo vorrebbe giocarsi le sue carte in vista del Mondiale in Qatar del 2022. Diversi club europei, tra cui il Milan ed il Barcellona sarebbero sulle tracce di Jesse, che andrà in scadenza contrattuale nel prossimo giugno.