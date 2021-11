Ex Milan – Ufficiale Shevchenko sulla panchina del Genoa

Il Genoa ha esonerato Davide Ballardini. Al suo posto si siederà in panchina un'ex campione rossonero: Andrij Shevchenko

Un pareggio nel match di venerdì sera tra Empoli ed Genoa, non è riuscito a conservare la panchina del tecnico genoano Davide Ballardini. La squadra del Grifone, sta vivendo un'avvio di stagione da incubo. Occupa infatti la 18esima posizione in classifica, a soli 9 punti in 12 partite. Inoltre è una delle squadre ad aver subito il maggior numero di goal in serie A ; ben 24. La proprietà del Genoa ha deciso di sollevare dall'incarico il tecnico Davide Ballardini, a causa del pessimo rendimento della squadra.