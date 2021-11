Milan, Faivre ti sta aspettando :” Derby? volevo esserci anch’io”

La scorsa estate il Milan è stato vicinissimo a chiudere R .Faivre del Brest. I dirigenti rossoneri vorranno riprovarci anche a gennaio

Redazione Il Milanista

La scorsa estate il Milan di Stefano Pioli era vicinissimo ad acquistare il trequartista del Brest, Romain Faivre. Il calciatore resta un'obbiettivo concreto del Ds Massara per il mercato di gennaio. Il calciatore lo scorso anno ha collezionato solamente 12 partite, condite però da 4 goal e 4 assist,numeri davvero importanti se si pensa che il ragazzo è un classe 1998. Il profilo del trequartista è perfetto per dare ricambi di gioco al tecnico Stefano Pioli. Il quale sulla trequarti ha poche scelte: il gioiellino Brahim Diaz e Junior Messias, il quale per ora, per colpa degli infortuni non ha ancora espresso bene il proprio gioco.

Il calciatore del Brest è pazzo del Milan e sogna un giorno di poter indossare la maglia rossonera. Faivre inoltre ha dichiarato che sta seguendo una dieta particolare seguita da un nutrizionista, un lavoro in palestra individuale ed infine è seguito da un preparatore mentale per imparare a gestire le emozioni. Tutto questo per farsi trovare pronto, nel caso vi sarà una nuova chiamata da parte dei Diavoli. Il calciatore intervistato alla Gazzetta dello Sport ha dichiarato: "Derby ? Che spettacolo, avevo voglia di esserci pure io in campo. La scorsa estate? Quando ti chiama Maldini, una leggenda, ti senti valorizzato e hai voglia di far di tutto per andare al Milan".

Tra il Milan e Faivre, un 'intesa di massima è stata raggiunta per un contratto che dovrebbe avere la durata di quattro anni. Mentre bisognerà trovare un'accordo con il Brest, che la scorsa estate ha rifiutato 12 milioni di euro + 3 di bonus. Nel frattempo il calciatore continua a brillare. Nel match di domenica contro il Lorient, Faivre è stato autore del goal del pareggio dagli 11 metri. Il calciatore ha trovato il 2 goal in tre partite in questo avvio di stagione. Ed è concentrato per fare al meglio, per sperare in una nuova chiamata rossonera. Il francese infatti la scorsa estate aveva rifiutato importanti club tedeschi per approdare a Milano.