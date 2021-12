Genoa-Milan, Galderisi: “I rossoneri devono dare una risposta importante”

L’ex attaccante ha parlato della situazione in casa Milan, poco prima della sfida contro il Genoa. Ecco le sue parole.

Mancano sempre meno ore al fischio d’inizio di Genoa-Milan, gara valevole per la 15esima giornata di Serie A. I rossoblù sono fermi al terz’ultimo posto in classifica con 10 punti. Dopo l’esonero di Ballardini, la squadra è stata affidata a Shevchenko. L’ucraino tenterà di far male alla sua ex squadra, così da ottenere una vittoria che manca da tempo. D’altra parte anche i rossoneri non vogliono più sbagliare in campionato. Gli uomini di Piolisono reduci da due sconfitte consecutive in Serie A, che l’hanno fatta allontanare dal Napoli capolista. È giunto il momento di lottare e dimostrare di essere ancora in corsa. Non c’è dubbio che il match di questa sera regalerà grandi emozioni.