Milan, Tomori è un colosso: ecco i numeri che lo dimostrano

La lega di Serie A ha comunicato i giocatori che hanno recuperato più palloni nelle prime 11 giornate. Tra questi troviamo Fikayo Tomori

L'ex Chelsea appena sbarcato in Italia ha dato prova di essere in un' ottimo stato di forma. Infatti il calciatore nelle ultime due stagioni a Londra ha giocato veramente poco. Ad oggi è un perno fondamentale della gestione di Pioli, è un vero e proprio leader difensivo. In un anno e mezzo il giocatore ha collezionato 28 presenze ed una rete. A testimonianza delle ottime prestazioni, il calciatore è stato convocato in nazionale per l'assenza del difensore del Manchester United Harry Maguire. L'allenatore inglese Gareth Southgate ha commentato cosi il buon momento del calciatore: "Mi piace Ficayo in termini di aggressività come difensore. Poichè ha ritmo ,è abbastanza sicuro di se e il suo uso della palla sta migliorando continuamente."