Terry:” Il Milan quando avevo 33 anni mi ha chiamato, un sogno”

John Terry, ex difensore dei Blues ha rivelato dell'indiscrezioni su un suo possibile trasferimento ai rossoneri, successivamente svanito.

John Terry, ex difensore dei Blues, è stato intervistato a La Gazzetta dello Sport, ed ha parlato di un' interessante retroscena sui rossoneri. Ecco ciò che ha raccontato il calciatore del Chelasea :" Il Milan, quando avevo 33 anni, mi ha chiamato attraverso due diversi agenti: ho capito che c'era una possibilità. Non se ne è fatto nulla e va bene così, perchè sono stato fortunato a giocare una vita per il Chelsea, ma il Milan sarebbe stato un sogno, niente di meno". John Terry detiene 717 presenze complessive, delle quali 580 con la fascia di capitano, nel club londinese, che lo rendono il terzo calciatore ad averne conseguite di più nella storia del Chelsea. Inizialmente l'inglese giocava come centrocampista nella primavera del West Ham. Successivamente diventa difensore centrale, dove nel corso degli anni viene considerato uno dei migliori interpreti della propria generazione. Terry è un difensore molto fisico, faceva del gioco aereo, del posizionamento e dell' abilità di tackle le sue caratteristiche migliori. La sua bravura nel gioco areo, lo rendeva pericoloso ed anche un grande realizzatore. Pur essendo un destro naturale, era in grado di giocare anche con il sinistro. Inoltre aveva una fortissima personalità ed una grandissima capacità di leadership.