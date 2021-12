Milan-Liverpool; Pioli: “Dobbiamo essere forti perchè il livello è molto alto”

Tutto pronto per il match di Champions League fra Milan e Liverpool. Alle ore 14:00 Pioli e Tomori presenteranno la gara di domani sera.

Siamo alla vigilia della gara di Champions League fra il Milan ed il Liverpool. Alle ore 14:00 il tecnico rossonero Stefano Pioli e l'interprete difensivo Fikayo Tomori presenteranno la gara di San Siro. I rossoneri sono chiamati all'ennesima impresa per rincorrere il sogno degli ottavi di Champions. Il Milan è chiamato a vincere, ma tanto dipenderà dal risultato della sfida tra Porto ed Atletico Madrid. I diavoli se vorranno accedere al prossimo turno sarà necessario che la partita di Porto termini in pareggio, o in caso di vittoria dei colchoneros si calcolerebbero poi la differenza goal generale.

Vediamo le parole del tecnico rossonero Stefano Pioli e di Fikayo Tomori.

Tomori sul match contro il Liverpool : " Non sarà facile, il calcio inglese e soprattutto il calcio giocato dal Liverpool è un calcio di grande qualità. Gli avversari di domani hanno raccolto ottimi risultati in Champions League. Inoltre il calcio inglese è un sport molto duro da affrontare, ma noi non siamo di certo da meno".

Che differenza c'è tra la vigilia di oggi contro il Liverpool e la scorsa ?- Tomori: " Sicuramente come squadra siamo cresciuti tantissimo, ricordiamo che contro il Liverpool ad Anfield c'erano dei nostri giocatori che erano scesi in campo per la prima volta in Champions League, dopo 5 partite siamo migliorati tantissimo. "

Avverti di essere molto centrale nel gioco della squadra, nonostante che tu sia molto giovane ? Tomori :" Io cerco di mettere in campo tutte le qualità che ho, ripeto sempre che è molto importante non prendere goal, infatti nelle ultime due partite non ne abbiamo subiti, ma dipende da tutti non solo da me".

Stefano Pioli sul match contro il Liverpool: " Il Milan deve essere forte perchè il livello è molto alto, affrontiamo una squadra che ha vinto la Champions League, ed inoltre lotta in un campionato difficile come quello della Premier League. Abbiamo imparato tanto dalla sfida dell' andata e sappiamo a che livello ci dobbiamo esprimere per reggere il confronto. Ma la nostra squadra sta bene ed abbiamo un grande appoggio da parte dei nostri tifosi".

Pioli sull' infortunio di Leao :" Stiamo lavorando tanto sugli infortuni, una delle motivazioni certamente è il giocare tanto, dobbiamo stare più attenti e stiamo facendo di tutto per agevolare il recupero dei giocatori. Dobbiamo stringere i denti fino al 22 Dicembre poi sono sicuro che la situazione migliorerà".

Qual'è la chiave tattica della sfida contro il Liverpool?- Pioli:" Secondo me all' andata abbiamo avuto poca personalità, questo deve essere un'aspetto importante perchè loro ci presseranno, ma ormai abbiamo acquisito delle conoscenze che ci permetteranno di superare la loro prima pressione. Se saremo bravi ci si apriranno degli spazi dove potremmo mettere in gioco le nostre qualità".

Che tipo di consapevolezza vi ha dato la partecipazione a questa Champions League, qualunque sia poi il risultato futuro della gara ?- Pioli : " Siamo entrambi due ottime squadre. Abbiamo voglia di misurarci contro i più forti, non è di certo perchè sono fortissimi ci andrà bene ogni risultato, noi vogliamo vincere".

La presenza di Tomori ha dato stabilità nelle ultime due uscite?- Pioli :" Quello che penso è che Tomori è fortissimo ed ha ottime qualità, anche se a Madrid non c'era abbiamo fatto cose incredibili. I calciatori individualmente possono aiutare ma serve comunque il contributo di tutta la squadra".