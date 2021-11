Milan, il Gallo ci ripensa? Diamo un’occhiata agli aggiornamenti

Si allontana Andrea Belotti, obbiettivo rossonero, il quale negli ultimi giorni ha aperto gli spiragli ad una possibile permanenza nel club

La società rossonera sta analizzando partita dopo partita ogni giocatore, per farsi un'idea su quale zona del campo bisognerà intervenire. Il reparto attaccanti potrebbe variare nella prossima stagione. Il futuro di Pellegri resta incerto, a differenza di quello di Giroud e di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese infatti dopo i problemi di inizio stagione è rinato, continua ad essere un vero trascinatore della rosa di Pioli e sta convincendo tutti a suon di goal, continuando a viaggiare con medie spaventose. Manca la rete solamente in Champions League, ma chissà che non potrà arrivare proprio nel match più importante, ovvero contro il Liverpool. In caso di addio di Pellegri, il Milan si ritroverebbe con uno slot libero. Tra i calciatori candidati a completare lo spazio vuoto vi è Andrea Belotti. Il Gallo ha un contratto in scadenza con il Torino il prossimo 30 giugno. Ed il calciatore ha comunicato più volte la volontà di non accettare un prolungamento contrattuale. Sul bomber granata ci sono diverse società di Serie A, tra cui la Juventus, Fiorentina e proprio il Milan.