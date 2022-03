Rossitto: “Italia? La buona notizia è la permanenza di Mancini”

L'ex calciatore Fabio Rossitto ha parlato della Nazionale e della delusione legata alla mancata qualificazione al prossimo Mondiale

"Certamente ci sarebbe da fare una grande riflessione ma non so se siamo in grado di farla. Siamo nella comunità europea e in un mondo globalizzato ma nel calcio giovanile non so su che strada stiamo andando e vedere tanti stranieri non mi fa piacere. Serve una regolamentazione e metterei un massimo di 4-5 stranieri per squadra in serie A. Capisco che siamo in un mondo globalizzato ma così i nostri fanno fatica a emergere”.

“Nella mia under21 c'erano Inzaghi e Del Piero e tanti altri forti che giocavano in B e in A da protagonisti. Ora l'under21 deve pescare in C: non ci sono più giovani che giocano. E nelle coppe? L'esperienza di giocare a livello internazionale serve; occorrono regole forti, non basta dire facciamo i raduni, non cambia il discorso. Dal punto di vista giovanile è necessario cambiare, e anche in A. Se arriva lo straniero forte ti alza il livello, ma tanti non cambiano il corso delle cose. Bisogna sfornare altri giocatori, se non c'è spazio non c'è qualità.