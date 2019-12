MILANO – Intervenuto in esclusiva i microfoni di Tuttomercatoweb.com Fabio Rossitto, ex giocatore tra le altre di Udinese, Napoli e Fiorentina, ha parlato dei possibili colpi di mercato delle varie squadre di Serie A. Riguardo alla situazione rossonera e al colpo che si aspetta dal Milan, Rossitto ha affermato: “Ibra al Milan. I rossoneri hanno bisogno di un giocatore di personalità, un vero leader che dia una spinta a questa squadra prendendola per mano”