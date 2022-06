Rossi: “Stavo per mollare, poi è arrivata la chiamata dell’Ungheria”

Il commissario tecnico dell'Ungheria Marco Rossi ha parlato del proprio percorso. Sentite le sue parole al Corriere della Sera

Redazione Il Milanista

Marco Rossi, tecnico dell'Ungheria, ha parlato al Corriere della Sera e ha detto: "Dopo il 4-0 all'Inghilterra tanti complimenti, ma per me mai nessuna offerta. Stavo per mollare, poi l'Ungheria mi ha adottato. Azzurri? Capisco lo smarrimento per l'eliminazione dal Mondiale, ma la situazione è meno catastrofica di quello che sento dire. In passato non sono andato oltre la C in panchina in Italia, sono stato costretto a emigrare ed è arrivata la svolta. Forse il mio limite è che dico ciò che penso". Queste le parole di Marco Rossi, tecnico dell'Ungheria, il quale ha parlato al Corriere della Sera.

Anche l'ex giocatore Gianpiero Marini ha parlato dell'Italia

L'ex giocatore Gianpiero Marini ha parlato a Tuttomercatoweb.com e sull'Italia ha detto: "In Nazionale di solito devi essere maturo per affrontare sfide importanti. Ora va trovata una squadra solida per le prossime gare. Quel che conta sono le prossime partite. Ci sono per fortuna quattro giocatori di grande spessore: Locatelli, Tonali, Barella e Chiesa. La Nazionale ha un reparto di prospettiva, nettamente più forte del centrocampo della Germania. Non è poco". Queste le parole dell'ex giocatore Gianpiero Marini a Tuttomercatoweb.com.

Infine anche l'ex mediano Stefano Fiore si è espresso sull'Italia

Ai microfoni di Tutto Mercato Web Radio ha parlato pure l'ex mediano Stefano Fiore il quale sull'Italia ha detto: "In questo momento gli mancano pedine importanti. Ora ha intrapreso una strada molto tortuosa. Perdere partite come quella della Germania fa male a lui e all’ambiente. Secondo me ora è giusto rinnovare ma non stravolgere. Dei nuovi volti ho visto bene Frattesi, che in questa stagione mi è piaciuto tanto”. Queste le parole ai microfoni di Tutto Mercato Web Radio dove ha parlato pure l'ex mediano Stefano Fiore il quale ha parlato dell'Italia. <<<Per quanto riguarda un rinnovo sembra tutto rimandato a dopo l'estate: ecco di chi si tratta!>>>