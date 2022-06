Marco Rossi: “Italia? Capisco la delusione ma non si può criticare Mancini”

"Italia? Capisco che ci sia delusione dopo l’eliminazione dalle qualificazioni mondiali ma a mente fredda non si può criticare Roberto Mancini. La sua decisione di restare è la soluzione migliore. Se se ne fosse andato solo uno come Ancelotti avrebbe potuto sostituirlo, ma Carlo ha altro da fare. Ci si dimentica troppo in fretta quanto di buono fatto da Roberto Mancini, il calcio show, l’Euro vinto, la serie di successi di fila, i giovani lanciati”. Queste le parole in esclusiva alla Gazzetta dello Sport la quale ha intervistato in esclusiva il commissario tecnico dell'Ungheria, vale a dire l'allenatore italiano Marco Rossi.

Il noto giornalista Paolo De Paola ha parlato nel suo consueto editoriale per Tutto Mercato Web Radio e ha detto: "Contro l'Argentina una delle peggiori figure della storia della Nazionale. Era troppo palese la differenza, sembravano una squadra materasso, loro ci facevano il torello. Con la Germania ci siamo ripresi. Non è una questione di giocatori, ma di gioco e di approccio alla partita. Vogliamo chiamarla difesa alta? La riconquista della palla in pochi secondi? Ormai tutti giocano alla stessa maniera, adesso il calcio è questo. Deve sparire l'approccio attendista, che per esempio rivediamo nella stessa Juventus di Massimiliano Allegri". Queste le parole del noto giornalista Paolo De Paola il quale ha parlato nel suo consueto editoriale per Tutto Mercato Web Radio dell'Italia di Roberto Mancini.