Ronaldinho: “Milan Vs Psg? Sono nel mio cuore, non so dire la migliore”

In seguito il brasiliano ha speso delle parole sulla prossima doppia sfida dei gironi di Champions League tra Paris Saint Germain e Milan che metterà di fronte due sue ex squadre a cui è molto legato. Il gaucho non si è sbilanciato: “Milan e Paris Saint Germain sono nel mio cuore come tutte le squadre in cui ho giocato ed è difficile dire quale sia la migliore”. Tornando sul Milan dei suoi tempi, l’ex numero 80 non si è voluto defilare per la sua parte di meriti nello Scudetto 2010-2011 dove l’impiego da parte di Massimiliano Allegri non era stato molto ampio prima della cessione a metà stagione. Così si è espresso a riguardo Ronaldinho: “Certo, lo Scudetto 2011 lo sento un pò mio”.