Ronaldinho: “Milan, è l’anno giusto per lo scudetto. Ibra? E’ ancora super”

Ronaldinho, ex giocatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ecco le parole di Ronaldinho: "Footsider? (portale pensato per fare emergere nel calcio ragazzi di grande talento, ndr)Quando ho iniziato c’erano giocatori ben più forti di me, ma che non hanno avuto la giusta opportunità o non l’hanno saputa sfruttare al momento giusto. Per questo credo molto in questo progetto che mette in contatto chi sogna di diventare calciatore e i club. Per me è importante dare loro una seconda chance".