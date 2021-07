Ronadinho a Sky Sport: “Milan? Mi diverte e può ancora migliorare”

Ecco le parole dell'ex fantasista di Milan e Barcellona ai microfoni di Sky Sport

Ronaldinho è in vacanza e sta girando il mondo. La settimana scorsa era a Israele dove ha autografato la maglietta di una sua tifosa . Ora l'ex rossonero è in Italia come documentato da un suo post sul proprio profilo Instagram:

Insieme a lui, oltre all'inseparabile fratello Roberto de Assis Moreira, c'era anche l'imprenditore e amico Fabio Cordella con il quale è nato il progetto "The Wine of Champions". Un'iniziativa che vede coinvolti anche Gigi Buffon, Julio Cesar, Cafu, John Terry, Marco Materazzi, Vincent Candela e Roberto Carlos.

Dinho che, presto partirà per Taormina, ha parlato anche dell'Europeo vinto dagli Italia, della Copa America vinta dall'Argentina e del suo ex compagno di squadra Leo Messi e di Paulo Dybala. Ecco le sue parole: "Il calcio è così. L’Italia ha fatto molto bene, ha una squadra molto forte. L’Argentina da tanti anni ha grandissimi calciatori ed era arrivato il momento che vincesse qualcosa. Messi? Vorrei che restasse, è lì da una vita, mi aspetto che faccia ancora tante cose buone assieme al Barça. Dybala? Non so cosa farà, siamo amici, voglio che sia felice, non importa dove".