Romano: “Lipsia pronto a pagare i 25 mln per Szoboszlai. Annuncio prima di Natale”

MILANO – Niente Milan per Szoboszlai. Secondo il giornalista Fabrizio Romano infatti il R.B. Lipsia sarebbe pronto a pagare la clausola del Salisburgo da 25 milioni. “RB Lipsia vuole pagare € 25 milioni di clausola rescissoria prima di Natale per firmare Szoboszlai. Dominik si concentrerà sulla partita di campionato questo fine settimana, poi annuncerà la decisione: il Lipsia dovrebbe vincere la gara su Arsenal e Milan.” Sul proprio profilo Twitter il giornalista ha poi aggiunto: “Szoboszlai è vicino all’RB Leipzig, confermato! Tre club hanno contattato il Salisburgo per ingaggiarlo, Arsenal e Milan compresi. Il Lipsia è in testa alla corsa e cerca di concludere l’accordo la prossima settimana.” Ecco i post completi: