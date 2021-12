Milan, Romagnoli via a gennaio? L’indiscrezione dalla Spagna

Il difensore potrebbe lasciare Milano già a partire da gennaio. C’è l’indiscrezione dell’interessamento di un big club spagnolo.

Redazione Il Milanista

Il Milan ha dovuto rinunciare a uno degli obiettivi di inizio stagione. La sconfitta contro il Liverpool ha decretato le sorti del club, posizionatosi ultimo nella classifica del girone. Niente Champions League né Europa League per gli uomini di Pioli. Si conclude nel peggiore dei modi il cammino dei rossoneri nell’Europa che conta. Tuttavia non c’è tempo per abbattersi: vi è ancora un campionato da terminare. Proprio i diavoli potrebbero approfittare dell’assenza delle coppe per potersi concentrare al meglio sulla Serie A. Gli uomini di Pioli infatti sono tra i favoriti per la vittoria dello scudetto, con il loro primo posto in classifica a 38 punti.

La società deve pensare a dei rinforzi, se vuole continuare a lottare per il titolo. Le avversarie sono sempre più temibili e agguerrite e –non c’è dubbio- lotteranno fino alla fine. Sono molti i nomi in entrata sul taccuino della dirigenza, ma ci sono anche molte uscite. È notizia delle ultime ore che Alessio Romagnoli potrebbe abbandonare Milano già a partire da gennaio. Il difensore sta trovando meno spazio rispetto agli altri anni, complice l’arrivo di Tomori. Inoltre nelle ultime gare non c’è stata una buona prestazione del difensore, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2022. Proprio il numero 13 non sembra così incedibile come nel passato e l’addio potrebbe essere più vicino di quanto si pensi.

Su Romagnoli avrebbe messo gli occhi il Barcellona. La compagine blaugrana non sta facendo un’ottima annata e ha bisogno di un difensore centrale. Il nome scelto sarebbe appunto quello del rossonero, che avrebbe l’opportunità di giungere in un grandissimo club e lottare ancora in Europa. C’è il rischio per i diavoli di perderlo a zero in estate, perciò si tenterà di venderlo già a gennaio. Un’altra pretendente per il numero 13 è la Juventus, intenzionata però a prenderlo nella sessione estiva. Le prossime prestazioni saranno decisive per comprendere il suo futuro.