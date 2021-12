Milan-Liverpool, con Romagnoli e Tomori in difesa si può fermare Salah

Questa sera il Milan si affiderà alla coppia difensiva per frenare l’avanzata inglese. In ballo c’è il passaggio del turno.

Questa sera a San Siro è in programma la sfida tra Milan e Liverpool , ultima gara dei gironi. I rossoneri hanno ancora una possibilità di passare il turno e la vogliono sfruttare al meglio. L’obiettivo è vincere e continuare la corsa nell’Europa che conta. Mister Pioli sa che sarà molto difficile battere gli inglesi, ma ha un asso nella manica. Il vero punto di forza dei rossoneri è il centro della difesa, composto dal capitano Romagnoli e da Tomori . I due rappresentano un muro invalicabile, l’unico in grado di fermare l’avanzata di Salah.

Finora i due hanno giocato insieme 14 partite, tra campionato e coppe. Sono 9 le vittorie, 4 i pareggi e 1 sconfitta. Un trend decisamente favorevole, confermato anche nelle ultime giornate di campionato. Giunto lo scorso anno dal Chelsea, l’inglese ha subito convinto grazie alla sua possanza. Sul difensore si è espresso anche Nesta , il quale ha dichiarato: ““Ha una velocità pazzesca e grandi margini di crescita. Può migliorare ancora”. Tomori ha grandi numeri nelle statistiche del club: è terzo per duelli aerei (18) e primo per tackle (ben 30 in 14 presenze). Senza di lui, il Milan ha perso le uniche due gare di campionato e ha preso 7 gol.

Questa sera Romagnoli avrà una grande occasione per dimostrare di essere cresciuto e di meritare il rinnovo con i diavoli. Ha il contratto in scadenza nel giugno 2022, ma ha dichiarato di voler restare. Le due parti non si sono ancora incontrate, ma potrebbe accadere se il difensore dovesse continuare a giocare bene. Lui e Tomori funzionano molto bene insieme. Questa sera avranno il compito di fermare l’uragano inglese, guidato dall’instancabile Salah. La coppia di difesa potrebbe risultare decisiva per il risultato finale della gara.