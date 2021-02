Romagnoli stecca ancora: un capitano non abbandona mai la sua nave?

MILANO – Un’altra partita rossonera ed un’altra volta stecca il match proprio il capitano, Alessio Romagnoli. Un errore grave in marcatura. Un gol del pareggio che rimette tutto in discussione e tiene tutta una squadra col fiato sospeso per il resto della partita. Anche l’ex rossonero Massimo Ambrosini, intervenuto a Sky Sport, ha analizzato il gol subito dal Milan contro la Stella Rossa, concentrandosi sulla marcatura di Romagnoli: “Lui segue il taglio, dovrebbe riuscire ad accorciare un po’ di più, c’è un momento in cui potrebbe farlo ed impedire a Ben Nabhouane di calciare con facilità. E’ un giocatore a cui viene richiesto un passaggio ulteriore, è chiamato a prendere decisioni ancora più secche”.

LE PAROLE IN DIFESA DEL TECNICO STEFANO PIOLI – Già ieri nel corso della sua conferenza stampa, il tecnico rossonero aveva difeso apertamente il proprio capitano «Non mi piace trovare un colpevole nelle sconfitte. Alessio è il capitano di questa squadra e ha fatto tanto per la nostra crescita». Ma anche dopo il derby le critiche erano arrivate in massa per il centrale rossonero. Romagnoli è stato al centro di dibattito da parte di una fetta del tifo rossonero. «Ha bisogno di riposo» la battaglia perorata anche da qualche addetto ai lavori che però, almeno ad oggi, non sembra aver smosso le certezze di Stefano Pioli. Il tecnico infatti continua a puntare fortemente su du lui. A livello societario però, le cose potrebbero andare diversamente e quel contratto in scadenza nel giugno 2022 è sempre più vicino.