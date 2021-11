Rinnovo Romagnoli: il punto sulla trattativa per il suo prolungamento!

Alessio Romagnoli e il Milan stanno dialogando per il rinnovo di contratto del difensore ex Roma. Il punto.

Il difensore del Milan Alessio Romagnoli non è sceso in campo sabato sera nella partita persa 4-3 contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano allo stadio Artemio Franchi di Firenze. La società rossonera ha capito che i tre pilastri della difesa di Stefano Pioli sono 3 e tra quei 3 il giocatore ex Roma e Sampdoria è presente. Si tratta appunto di Alessio Romagnoli, di Simon Kjaer e di Fikayo Tomori. Loro sono i tre perni di cui Stefano Pioli non può fare a meno. Se ne mancano due di loro la squadra va in difficoltà come successo proprio contro la formazione viola di Vincenzo Italiano, tecnico ex Spezia.