Romagnoli si avvicina spedito alla Lazio: c’è l’accordo!

Alessio romagnoli è vicino dal vestire la maglia biancoceleste della Lazio. Il punto sulla trattativa con l'ex rossonero

Da ormai una decina di giorni Alessio Romagnoli non è più un giocatore del Milan. Il 30 giugno, infatti, è scaduto il contratto che legava il difensore centrale al Milan. Romagnoli è ora svincolato e in cerca di una nuova avventura con Lazio e Fulham in pressing su di lui.

Tira e molla con la Lazio

Tra la Lazio e Alessio Romagnoli sembra esserci un continuo tira e molla. I problemi sono principalmente due. Il primo è legato all’ingaggio che il difensore ex Milan vorrebbe percepire con Claudio Lotito che non ne vorrebbe sapere di sforare il tetto ingaggi. Il secondo sarebbe legato a Francesco Acerbi con la società biancoceleste che vorrebbe prima cedere Acerbi e poi ufficializzare Romagnoli

Con che squadra giocherà l’anno prossimo?

Fino a qualche giorno fa il futuro di Alessio Romagnoli sembrava essere ancora tutto da decifrare. Come dicevamo, sul difensore centrale italiano era forte l’interessamento della Lazio. Il tifo verso la squadra biancoceleste spingeva Romagnoli verso Formello, ma il Fulham sembrava essere in agguato. La squadra inglese offriva di più a livello di ingaggio. Alla fine il cuore sembra però aver influito e nelle ultime ore si è riscaldata molto la pista bianconceleste con il difensore centrale che rinuncerebbe a qualche soldo in più pur di vestire la maglia della sua squadra del cuore.

Mancano solo i dettagli

Secondo il Corriere dello Sport sarebbe molto vicina l'intesa totale tra Alessio Romagnoli e la Lazio. L'ex rossonero a circa tre milioni e mezzo all'anno con la fumata bianca che sembra ormai dietro l'angolo. Con questo accordo il difensore italiano punterebbe a diventare un perno della difesa della Lazio mettendo le basi per chiudere poi la carriera in biancoceleste con un ulteriore rinnovo alla scadenza del contratto di cinque anni che salvo clamorosi colpi di scena andrà a firmare nei prossimi giorni.