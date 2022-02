Tra mercato e campo: il punto sui rossoneri

Il Milan è concentrato sul campo per preparare il prossimo match di campionato. Il punto tra mercato e campo

Domani alle ore 12.30 il Milan ospiterà la Sampdoria a San Siro . Il match sarà valido per in 25esimo turno di Serie A e i 3 punti saranno fondamentali per non vanificare quanto di buono è stato fatto nelle ultime settimane.

Fino a qualche giorno fa si pensava che Zlatan Ibrahimovic potesse rientrare per il match contro al Salernitana in programma il prossimo 19 febbraio. Il suo recupero sembra però essere più lento del previsto e per questo motivo il Milan farà di tutto per recuperarlo almeno per l'andata del derby di Coppa Italia. Inter e poi Napoli in Serie A. per quelle due gare l'apporto di Zlatan dovrà tornare ad essere il solito per avvicinare anche il rinnovo di contratto.