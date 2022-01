Romagnoli diventa fondamentale: senza Tomori e Kjaer è lui il faro

Alessio Romagnoli sarà fondamentale per Stefano Pioli nei prossimi mesi. In ballo c'è anche il suo rinnovo.

Con l'assenza di Fikayo Tomori e Simon Kjaer sarà importantissimo l'apporto di Alessio Romagnoli per la difesa rossonera. Il calciatore ex Roma e Sampdoria sarà il faro davanti a Mike Maignan e sarà lui a dover guidare tutta la squadra. Già a partire dall'impegno di domani a San Siro contro lo Spezia di Thiago Motta. Il match sarà valido per il 22esimo turno di Serie A e sarà una sfida da non sbagliare per i rossoneri se vogliono continuare a restare in scia ai cugini nerazzurri dell'Inter.

L'assenza di Tomori sarà importante

Nei giorni scorsi è arrivato il responso degli esami a cui Fikayo Tomori si era sottoposto. Il difensore inglese dovrà stare lontano dai campi almeno per un mese. L'assenza del giocatore ex Chelsea si sentirà e non poco. Tomori era ormai diventato una pedina inamovibile all'interno dell'11 di Stefano Pioli.

Romagnoli dovrà prendersi sulle spalle la difesa

Sarà perciò Alessio Romagnoli a doversi prendere sulle spalle la difesa. Il giocatore rossonero dovrà cercare di meritarsi il rinnovo che il suo entourage chiede. Le parti sono sempre al lavoro per trovare una quadra. Quadra che ad ora non sembra ancora esser stata trovata.

Gabbia e Kalulu diventano fondamentali

In tutto questo ci sono due giocatori che hanno scalato le gerarchie. Si tratta di Matteo Gabbia e di Kalulu. I due hanno ben figurato in questo inizio di 2022 e con le assenze di Simon Kjaer e di Fikayo Tomori dovranno dimostrare di riuscire a continuare a fare bene. Una persona fondamentale in tutto questo è Stefano Pioli che in questi due anni ha compiuto un lavoro eccezionale. Il tecnico rossonero dovrà ora fronteggiare un altro problema: quello della coperta corta in difesa. Il Milan dovrà per forza riuscire a fronteggiare al meglio questa situazione. L'Inter, infatti, non aspetterà e potrebbe approfittarne.

di Sergio Poli