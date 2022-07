Addii Romagnoli e Kessie: quanto risparmia il Milan a bilancio?

Oggi, 1 luglio, scatta ufficialmente la nuova stagione sportiva. Dunque da oggi moltissimi contratti di calciatori sono ufficialmente scaduti e gli stessi si ritrovano svincolati. Parametri zero di lusso in attesa di accasarsi in altri club. Nel Milan vi sono due esempi lampanti: Franck Kessie ed Alessio Romagnoli, ormai definitivamente ex calciatori rossoneri dopo la scadenza dei rispettivi accordi.