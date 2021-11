Il Tottenham bussa alla porta: nel mirino uno dei pilastri della difesa

Nella giornata di ieri il Tottenham ha ufficializzato l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina spurs. E il mercato si muove già.

Redazione Il Milanista

La notizia è fresca fresca. Il nuovo allenatore del Tottenham ormai da qualche ora è Antonio Conte. Il tecnico italiano ex nerazzurri, bianconeri e Chelsea è subentrato in corso d'opera a Nuno Espirito Santo. L'allenatore portoghese ha pagato un mancato buon inizio di stagione alla guida degli spurs. 15 punti in 10 giornate non sono bastati a Nuno Espirito Santo per salvare la propria panchina. Fatale per lui l'ultima pesante sconfitta casalinga in Premier League contro il Manchester United di Cristiano Ronaldo.

L'accoglienza di Fabio Paratici per Antonio Conte è stata ottima

Il nuovo direttore sportivo del club londinese ha dato il proprio benvenuto al connazionale Antonio Conte in un modo tutto suo. “Siamo lieti di dare il benvenuto ad Antonio nel Club. Il suo curriculum parla da sé, con una vasta esperienza e trofei sia in Italia che in Inghilterra”. Queste le parole di Fabio Paratici, direttore sportivo del Tottenham. Ricordiamo che Paratici e Conte si conoscono dai tempi fiorenti in bianconero quando Antonio Conte allenava la squadra di Torino e l'attuale direttore sportivo degli spurs era il braccio destro di Beppe Marotta.

Paratici ci prova per un rossonero di Stefano Pioli

Con l'arrivo in panchina di Antonio Conte ecco che il mercato degli spurs comincia a muoversi. In Italia Paratici guarda con attenzione in casa rossonera. Nel mirino oltre a Franck Kessie c'è un difensore di Stefano Pioli. Si tratta di Alessio Romagnoli il quale da ormai un anno ha perso la titolarità nei confronti di Simon Kjaer e Fikayo Tomori. Il difensore classe '95 sta valutando con attenzione eventuali offerte. Il Tottenham potrebbe essere una destinazione possibile per Romagnoli il quale cerca il rilancio in vista dei prossimi Mondiali in Qatar in programma nel 2022. Ricordiamo inoltre che Alessio Romagnoli è in scadenza di contratto a giugno con la società rossonera.