Romagnoli a Sky: “Essere capitano del Milan è motivo di grande orgoglio: questa fascia indossata dai più forti”

MILANO – Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il capitano del Milan Alessio Romagnoli per commentare le 200 presenze in Serie A:

MONTELLA E GATTUSO – “Mi dispiacque il suo esonero ma il calcio va così, poi arrivò Rino, una persona vera come Sinisa, un vero uomo. Con lui arrivarono i risultati e le soddisfazioni, fu un anno veramente fondamentale per noi. Quel Milan è stato lo specchio del suo allenatore, un Milan sempre pronto a battagliare“.

GOL AL FOTOFINISH NEL 2018 – “Quei gol furono importanti, arrivarono in situazioni difficili, ci permisero di rimanere in scia Champions anche se poi è finita com’è finita, è stato uno dei momenti più belli della mia carriera fino adesso“.

CAPITANO DEL MILAN – “Eravamo in tournée in America, Gattuso mi toccò il braccio e dissi subito sì. Essere capitano di una squadra così gloriosa a 23 anni può essere solo motivo di orgoglio. La fascia del Milan in pochi la indossano, l’hanno indossata i più forti al mondo, è una spinta per fare sempre meglio“.

