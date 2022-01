Milan-Roma, sale a tre il numero dei giallorossi positivi al Covid

Sale a tre il numero dei giocatori giallorossi positivi al Covid. Arriva il comunicato ufficiale della società. Ecco di chi si tratta.

Redazione Il Milanista

Mancano sempre meno giorni al big match tra Milane Roma, in programma il 6 gennaio a San Siro. Le due squadre sono tornate ad allenarsi proprio per preparare la gara delle 18:30, ma ogni giorno emergono dei problemi. I due club non devono fare fronte a infortuni o cessioni, bensì c’è il problema della positività al Covid da arginare. Sale infatti a 3 il numero dei giallorossi positivi al Covid.

Pochi minuti fa la società giallorossa ha rilasciato un comunicato ufficiale sul sito asroma.com, in chi ha annunciato: “L’AS Roma comunica che a seguito dei controlli svolti ieri attraverso i tamponi molecolari, un calciatore - vaccinato – è risultato positivo al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. Il calciatore sta bene e si trova in isolamento domiciliare”. Il terzo positivo in casa Roma è il secondo portiere Fuzato, tornato da New York. Il giocatore non è mai entrato in contatto col resto della squadra perché era già in isolamento, essendo entrato a contatto con un positivo.

Nella giornata di ieri era emerso il nome del secondo giallorosso positivo, Borja Mayoral. Lo spagnolo è rientrato da Dubai dopo le vacanze di Natale e si trova in isolamento. Ad annunciarlo sui social è stato lo stesso attaccante, che su Instagram ha scritto: “Ciao a tutti, oggi mi hanno comunicato di essere positivo al Covid. Io sto bene, isolato in casa e seguendo tutti i protocolli. Nel frattempo mi alleno in casa in attesa di poter tornare con la squadra”. Sconosciuta l’identità del primo positivo, che è voluto rimanere anonimo.