Roma, tre ricordi datati 6 gennaio: la tripletta di Montella la perla di Totti e il gol di Astori

Il 6 gennaio 2015 si va a Udine per la diciassettesima giornata di campionato. La Roma di Rudi Garcia è seconda in classifica e, vincendo al Friuli (in ristrutturazione, è aperta solo la tribuna centrale), può avvicinare la capolista Juventus impegnata in casa contro l’Inter. Sulla carta potrebbe definirsi un turno favorevole, anche se “vincere in trasferta non è mai facile e scontato”, come ripete spesso l’allenatore francese.