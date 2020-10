MILANO – La Roma questa sera affronterà il Milan. I rossoneri dovranno fare a meno di Donnarumma e Hauge, risultati positivi al tampone per Covid-19. I giallorossi, invece, hanno recuperato Mancini in difesa ma in attacco, dovranno fare a meno di Carles Perez. Niente coronavirus per lo spagnolo: l’ex Barcellona era in lista convocati, ma oggi non è partito per via di una tonsillite che l’ha messo fuori gioco.