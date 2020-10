Roma, in vista del Milan, in isolamento fiduciario

MILANO – La Roma ieri sera ha battuto il Benevento dell’ex rossonero Filippo Inzaghi. Dopo il match dell’Olimpico il club giallorosso ha deciso di chiudersi a Trigoria in isolamento fiduciario. La decisione, presa da Fienga e dall’allenatore Fonsenca, dopo la positività di Calafiori: restando nel centro sportivo la squadra di Mr Friedkin proverà ad evitare nuovi contagi.

PROSSIMI APPUNTAMENTI – La notizia riguarda anche il Milan, prossimo avversario di Dzeko e co in campionato. La squadra della Capitale rimarrà a Trigoria fino a mercoledì, quando la Roma partirà per Berna per il match di Europa League. Al ritorno dalla Svizzera, dopo la partita contro lo Young Boys, riprenderà l'isolamento fino al match di San Siro di lunedì prossimo.