Roma, Fonseca: “Milan? Siamo in difficoltà., non abbiamo molti calciatori”

Roma, parla Fonseca

MILANO – Paulo Fonseca, tecnico della Roma, si è così espresso nel post Young Boys-Roma come riportato dal sito ufficiale dei giallorossi: “Quello che è importante è avere fiducia in tutti i giocatori. E io ce l’ho. È stata una partita difficile, lo Young Boys non è una squadra facile da affrontare. Hanno vinto le ultime 15 gare e non dimentichiamo che hanno battuto la Juventus due anni fa. Abbiamo incontrato delle difficoltà nell’adattarci a questo campo, che era molto veloce. Era importante vincere e abbiamo vinto bene”.

Questa vittoria è un passaggio fondamentale per l’Europa League, è d’accordo?

“Quello che contava era iniziare a vincere, ma ci sono tante partite da qui alla fine. Adesso dobbiamo pensare alla sfida con il Milan. Abbiamo fatto riposare alcuni giocatori ed è stato importante. È un rischio giocare su questo campo, ma è sempre importante vincere la prima partita, e lo è ancora di più riuscirci in trasferta”.

Spinazzola è insostituibile?

“Spinazzola sta molto bene, è in un gran momento. Per me, è un giocatore molto importante”.

Abbiamo visto diversi giocatori all’altezza: Pau Lopez ha salvato il risultato. Questa prestazione può dargli la scossa, dopo un periodo difficile?

“È importante avvertire che questi calciatori, che normalmente non hanno giocato tanto finora, hanno dato questo tipo di risposta. Jesus, Fazio e lo stesso Pau (Lopez, ndr) non giocavano da molto tempo: mi piace il fatto che abbiano disputato una buona partita”.

Contro il Milan cambierà altri nove giocatori?

"In questo momento abbiamo una difficoltà, non abbiamo molti calciatori. Vediamo quali saranno le condizioni della squadra dopo questa trasferta".