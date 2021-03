Roma 1-2 Milan, le dichiarazioni di Fonseca nel post partita

MILANO – Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni dopo la vittoria del Milan per 1-2 sulla Roma, nella sfida valida per la 24esima giornata del campionato di Serie A e decisa dalle reti di Kessie (su rigore) e di Rebic.

SULLA PARTITA – “Il Milan ha creato occasioni sulle nostre palle perse. Abbiamo sbagliato i primi venti minuti, siamo entrati molto passivi. Contro una squadra come il Milan poi è difficile recuperare. Poi abbiamo giocato il nostro calcio e creato le nostre occasioni, ma sono mancati i primi venti minuti”.

SULL’ARBITRAGGIO – “Non voglio parlare dell’arbitro. E’ facile trovare scuse, ci sono cose che non mi sono piaciute ma non voglio trovare scuse”.

ERRORI – “Abbiamo perso tante palle in uscita, abbiamo permesso al Milan di uscire veloce, hanno recuperato palle vicino alla nostra area. Siamo stati passivi in difesa. Nel secondo tempo abbiamo rischiato, stavamo perdendo. E’ normale avere più spazi. Non abbiamo fatto bene nel primo tempo nella prima fase di costruzione. Abbiamo perso tanti palloni”.

SUL MILAN – “Sappiamo che quando recuperano la palla sono molto vicini a uscire. Rebic ha portato bene la palla. Non possiamo sbagliare in questo momento della gara“.

COSA MANCA PER VINCERE CONTRO LE BIG – “Manca sempre qualcosa contro le grandi, è sempre qualcosa di dettagli. E’ una questione difensiva”.

Le parole di Pioli

INFORTUNATI – “Tutti e tre hanno avuto problemini muscolari. Al momento sembrano più affaticamenti, valuteremo domani. Il periodo è impegnativo ma ho tanti giocatori, spero di averne il più possibile a disposizione per le prossime gare. Speriamo non siano cose gare”.

ASPETTATIVE STAGIONALI – “Se ci avessero detto che saremmo stati secondi in classifica mesi fa nessuno ci avrebbe creduto. Anzi, se avessimo avuto 40 punti ci avrebbero detto che il nostro campionato era ottimo, in lotta per la Champions dopo tanti anni. Ci sono sette squadre molto forti, alla fine solo quattro saranno contente, speriamo di essere tra quelle quattro“.

SUL GRUPPO – “E’ molto giovane e responsabile, ha sofferto queste due settimane. Sapevamo di aver deluso i tifosi, abbiamo fatto fatica a metabolizzarlo, ma è bastato parlare chiaro. Il percorso è fatto di ostacoli. Voglio fare i complimenti a Paolo (Di Canio ndr), ha stile e mi assomiglia con quella barba (scherza ndr)”.