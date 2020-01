MILANO – Sembrava destinato al Fenerbahce e invece nelle ultime ore su Ricardo Rodriguez è ripiombato il Napoli che ha presentato la sua offerta al Milan: due milioni di euro per il prestito e diritto di riscatto fissato a 5 milioni. L’affare sembra in via di definizione e il terzino svizzero andrebbe ad affiancare sulla fascia sinistra, Mario Rui.