MILANO – Chiuso da uno straripante Theo Hernandez nel girone d’andata, Ricardo Rodriguez è passato al PSV Heinhoven durante l’ultimo mercato di gennaio. Il terzino, ex rossonero, ma comunque in prestito, è riuscito a trovare stabilità in Eredivise: scende in campo con regolarità e ha già collezionato 4 presenze e 290 minuti totali.