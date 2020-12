Rocchi: “Var a chiamata? Soluzione che deresponsabilizzerebbe il Var”

MILANO – “Potrebbe essere una soluzione, deresponsabilizzerebbe il VAR in alcune situazioni visto che spesso prende decisioni molto solitarie. In alcuni momenti può trovarsi in difficoltà nel capire se è stato commesso un chiaro ed evidente errore, se questa responsabilità fosse trasferita a un team, a una società, la situazione sarebbe più facilitata“, così l’ex arbitro e attuale consulente delle relazioni istituzionali della Can Gianluca Rocchi a Radio Rai sull’ipotesi della VAR a chiamata per la Serie A. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<