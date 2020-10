Robinho: “Dimostrerò la mia innocenza. Devo concentrarmi sui miei affari personali”

MILANO – Dopo la decisione del Santos di sospendere Robinho, a seguito delle dichiarazioni riportate da “Globo Esporte”, il brasiliano ha commentato su Instagram, con una storia, la decisione del club carioca: “Il mio obiettivo era quello di aiutare il Santos. Mi dà fastidio non poterlo fare, ma è meglio che in questo momento mi concentri sui miei affari personali. Dimostrerò la mia innocenza per i tifosi del Santos e le persone a cui piaccio“.