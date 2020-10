Robinho: “Al Milan ho giocato con tantissimi campioni. Serie A? Non c’è solo la Juve”

MILANO – L’ex giocatore rossonero Robinho è intervenuto ai microfoni di TMW. Il brasiliano, appena tornato al Santos ha parlato della Serie A e dei molti campioni con ha giocato a San Siro, tra i migliori con cui ha giocato. Ecco le sue parole

SERIE A – “La Serie A resta uno dei migliori campionati in assoluto, è pieno di storia e di qualità. Ormai non c’è più solo la Juve, tante squadre hanno alzato l’asticella e le milanesi stanno tornando. Non posso che parlare bene del calcio italiano e della vita in Italia”.

QUALI SONO I GIOCATORI PIU’ FORTI CON CUI HAI GIOCATO? – “Molti di questi sono stati miei compagni al Milan, un top club mondiale in cui ho avuto la fortuna di giocare con tantissimi campioni: Pato, Gattuso, Seedorf, Pirlo, Ronaldinho, Thiago Silva, Inzaghi, Kakà, Ibrahimovic…”.