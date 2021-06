ROAD TO #EURO2021 | Nazionale: il programma e le scelte di Mancini

Le ultime sulla nostra Nazionale di calcio in vista degli Europei 2021.

Manca sempre meno al via di Euro 2021 e l'Italia, avendo saltato gli ultimi Mondiali del 2018 in Russia, ha grande nostalgia di queste sfide. La competizionesarà itinerante e si svolgeranno attraverso tutto il continente per la prima volta nei 60 anni della competizione, con 11 città ospitanti. Finale e semifinali, due gare degli ottavi, tre della fase a gironi a Londra, Inghilterra: Wembley Stadium. Sei gare della fase a gironi, un quarto di finale a San Pietroburgo, Russia: Saint Petersburg Stadium. Tre gare della fase a gironi, un quarto di finale a Baku, Azerbaigian, Olimpiya Stadionu; a Monaco, Germania, Football Arena München; a Roma, Italia, Olimpico. Tre gare della fase a gironi, un ottavo di finale ad Amsterdam, Olanda, Johan Cruijff ArenA; a Bucarest, Romania, Arena Nationala; a Budapest, Ungheria, Ferenc Puskás Stadium; a Copenhagen, Danimarca, Parken Stadium; a Glasgow, Scozia, Hampden Park; a Siviglia, Spagna, Estadio La Cartuja Sevilla.