Genoa-Milan, torna il muro Tomori e la porta resta inviolata

Il ritorno di Mike Maignan e Tomori si fa sentire. La porta è rimasta inviolata grazie ai due muri difensivi rossoneri

Finalmente la difesa rossonera torna in carreggiata ed esce dal Marassi con la porta inviolata. Un grande protagonista difensivo è stato come sempre Fikayo Tomori, leader del riparto arretrato rossonero. Il Milan riparte alla grande dopo due sconfitte , schiantando 3-0 i rossoblù di Shevchenko. Si era fatta sentire e non poco l'assenza di Tomori contro il Sassuolo e la Fiorentina; in queste due sfide i rossoneri avevano subito ben sette reti. Troppe per un club che intende competere per la lotta scudetto.