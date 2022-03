Andiamo a vedere i risulti del weekend per le squadre rossonere

Nel weekend appena finito non ha giocato solo la prima squadra rossonera. Andiamo a vedere nel dettaglio gli altri risultati

Il Milan ha emesso un comunicato ufficiale in merito ai risultati molto soddisfacienti delle squadre giovanili rossonere nel weekend appena finito. Di seguito vi riportiamo il comunicato: “Un weekend ricco di vittorie e di gol per le squadre giovanili del Milan. Per il settore giovanile rossonero un nuovo bilancio positivo dopo l'ennesimo programma di gare affrontate nel weekend appena terminato. Da sottolineare il riscatto in campionato della Primavera, capace di battere 2-0 l'Hellas Verona al Vismara e di riguadagnare punti preziosi nella rincorsa playoff. Adesso, anche per i ragazzi di Mister Giunti, ci sarà la sosta per le Nazionali. Buono il bottino a Udine per Under 16 e Under 15, 3-0 e 1-1 i rispettivi verdetti del campo i quali hanno permesso ad entrambe le squadre di alimentare il primato in classifica. Ancora sorrisi: dalle ragazze all'U14, fino all'U9”. Ora andiamo a vedere meglio i risultati nel dettaglio.