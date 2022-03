I risultati del settore giovanile nel weekend appena concluso

Andiamo a vedere i risultati del settore giovanile rossonero nel weekend appena concluso. Il comunicato ufficiale

Sul sito del Milan è presente un comunicato ufficiale con il quale la società rossonera ha reso noto i risultati del settore giovanile delle squadre rossonere nell'ultimo weekend: “Un fine settimana di vittorie larghe e importanti - come quelle di U16 e U15, entrambe contro il Pordenone - e di sconfitte inaspettate, come quella dell'U17 contro la SPAL. Si ferma anche la Primavera a Firenze, mentre l'U18 ottiene un bel successo casalingo contro la Sampdoria. Molto bene sia l'U14 sia l'U13: i primi superano il Lecco 5-1, i secondi la Pro Patria per 9-1, vince largamente anche l'U15 Femminile. Ecco il dettaglio di tutti i risultati maturati nel sabato e nella domenica di partite”.