I risultati del weekend per il settore giovanile rossonero

Andiamo a vedere i risultati per il settore giovanile rossonero nel weekend che ci siamo appena lasciati alle spalle

“In un fine settimana dal programma ridotto spiccano certamente le belle vittorie di U16 e U15 sui pari età del Cittadella in quella che è stata, per entrambe le squadre, l'ultima giornata della stagione regolare. I ragazzi di Abate erano già certi del passaggio del turno e con il 9-1 (da segnalare la tripletta di Sia) hanno messo in cassaforte il primo posto nel girone; alla squadra di Bertuzzo, invece, serviva almeno un punto per la qualificazione alla fase nazionale e con il successo per 4-1 hanno confermato anche il primato nel loro raggruppamento. Bravi ragazzi!”.