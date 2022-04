I risultati del weekend per le squadre giovanili rossonere

Andiamo a vedere i risultati delle squadre rossonere nel weekend appena concluso. Il comunicato ufficiale del Milan

“È stato un fine settimana con tantissime vittorie per le squadre del Settore Giovanile rossonero, con tanti risultati importanti. Successo esterno per l'U17, che batte 1-0 l'Udinese e mette in cassaforte il primo posto nel girone B e, di conseguenza, la matematica qualificazione ai Quarti di finale nazionali. Primato nel suo raggruppamento anche per l'U16, che ne fa sette al Brescia (con poker del centrocampista Perina) e supera l'Atalanta in classifica”.

“Larghe vittorie per U17 e U15 femminili, ulteriori conferme in un'ottima stagione per le squadre allenate da De Martino e Prati. Pari a reti inviolate al Vismara nel Derby per l'U18, che vede allontanarsi la zona playoff; sconfitta ininfluente per l'U15 che, nonostante il 2-0 subito dal Brescia, resta in vetta con la certezza della qualificazione alla Fase Nazionale”.